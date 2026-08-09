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Christian Guinin

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Sem mais espaço no FC Barcelona? Transferência de Rodri pode ter graves impactos sobre outra grande estrela

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Se o Barcelona concretizar a transferência de Rodri, isso poderá ter impactos graves sobre outra grande estrela da equipe catalã.

Segundo informações do jornal espanhol Sport, Frenkie de Jong talvez precise pensar em seu futuro com a camisa do Barça em caso de contratação do recém-coroado campeão mundial.

O veículo especula que de Jong pode perder seu papel de liderança no centro do meio-campo dos catalães para Rodri, caso o Barcelona realmente consiga tirar o jogador de 30 anos de seu contrato ainda em vigor com o Manchester City.

No cenário mais extremo, pode até acontecer de não haver mais lugar algum para o holandês na equipe do técnico Hansi Flick. Nesse caso, uma transferência de clube de de Jong também poderia acontecer, diz a publicação.

O jogador de 29 anos havia renovado seu contrato com o Barça apenas em outubro passado, até o fim de junho de 2029. Antes disso, houve negociações arrastadas, e em determinado momento uma saída também não era considerada improvável. Mesmo assim, no fim, as duas partes chegaram a um acordo.

frenkie-de-jongGetty Images

Frenkie de Jong foi titular do Barcelona na temporada passada

Na última temporada, de Jong acabou sendo uma peça importante no meio-campo do Barça. Somando todas as competições, Flick o utilizou 38 vezes, com um gol e oito assistências. Em seguida, ele disputou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México com a seleção da Holanda, onde esteve no time titular em todas as quatro partidas - a Oranje caiu para Marrocos nos dezesseis avos de final.

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Desde então, de Jong vem sofrendo com problemas no joelho. Por isso, na pré-temporada ele só pôde treinar de forma controlada, e o Barça agora inclusive estaria exigindo que o jogador passe por cirurgia, já que quase não haveria sinais de progresso durante o tratamento conservador. O holandês vai perder o início da temporada de qualquer forma.

A transferência de Rodri para o Barcelona, no entanto, ainda não está sacramentada. Embora o espanhol supostamente já tenha dado sinal verde aos catalães - e, com isso, também fechado a porta para uma transferência ao Real Madrid -, ainda faltam negociações com o ManCity.

Lá, Rodri ainda tem contrato até o verão de 2027 e, segundo relatos da imprensa, o clube da Premier League pede uma taxa de transferência entre 50 e 60 milhões de euros, algo que, por sua vez, não seria necessariamente fácil de bancar para o Barça, que vive dificuldades financeiras.

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