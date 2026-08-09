Segundo informações do jornal espanhol Sport, Frenkie de Jong talvez precise pensar em seu futuro com a camisa do Barça em caso de contratação do recém-coroado campeão mundial.

O veículo especula que de Jong pode perder seu papel de liderança no centro do meio-campo dos catalães para Rodri, caso o Barcelona realmente consiga tirar o jogador de 30 anos de seu contrato ainda em vigor com o Manchester City.

No cenário mais extremo, pode até acontecer de não haver mais lugar algum para o holandês na equipe do técnico Hansi Flick. Nesse caso, uma transferência de clube de de Jong também poderia acontecer, diz a publicação.

O jogador de 29 anos havia renovado seu contrato com o Barça apenas em outubro passado, até o fim de junho de 2029. Antes disso, houve negociações arrastadas, e em determinado momento uma saída também não era considerada improvável. Mesmo assim, no fim, as duas partes chegaram a um acordo.

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Frenkie de Jong foi titular do Barcelona na temporada passada

Na última temporada, de Jong acabou sendo uma peça importante no meio-campo do Barça. Somando todas as competições, Flick o utilizou 38 vezes, com um gol e oito assistências. Em seguida, ele disputou a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México com a seleção da Holanda, onde esteve no time titular em todas as quatro partidas - a Oranje caiu para Marrocos nos dezesseis avos de final.

Desde então, de Jong vem sofrendo com problemas no joelho. Por isso, na pré-temporada ele só pôde treinar de forma controlada, e o Barça agora inclusive estaria exigindo que o jogador passe por cirurgia, já que quase não haveria sinais de progresso durante o tratamento conservador. O holandês vai perder o início da temporada de qualquer forma.

A transferência de Rodri para o Barcelona, no entanto, ainda não está sacramentada. Embora o espanhol supostamente já tenha dado sinal verde aos catalães - e, com isso, também fechado a porta para uma transferência ao Real Madrid -, ainda faltam negociações com o ManCity.

Lá, Rodri ainda tem contrato até o verão de 2027 e, segundo relatos da imprensa, o clube da Premier League pede uma taxa de transferência entre 50 e 60 milhões de euros, algo que, por sua vez, não seria necessariamente fácil de bancar para o Barça, que vive dificuldades financeiras.