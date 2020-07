Sem espaço, Piris da Motta vive clima de despedida no Flamengo

Volante de 25 anos quer deixar o clube para jogar mais e voltar à seleção paraguaia

Sem espaço com o técnico Jorge Jesus, Piris da Motta vive dias de despedida no . O volante paraguaio de 25 anos despertou o interesse de equipes do , , e e aguarda o início da janela de transferências para definir sua situação.

Aos 25 anos, Piris da Motta tem contrato com o Flamengo até 2022. Ele desembarcou como boa promessa no clube, mas não conseguiu se consolidar. Em 2019, chegou a recusar uma convocação para a seleção paraguaia com o intuito de seguir trabalhando no e conquistar mais espaço.

Pessoas ligadas ao volante afirmam que quando Piris da Motta decidiu que precisa atuar mais e tem o sonho de voltar à seleção paraguaia. Parte da família já deixou o Rio de Janeiro, e o jogador, até o momento, não renovou o contrato de aluguel, que termina em agosto, do imóvel onde vive na zona oeste da cidade.

(Foto: Alexandre Loureiro / Getty Images)

Recentemente, o empresário de Piris da Motta chegou a falar publicamente da insatisfação com a situação do atleta e da dificuldade de chegarem boas propostas, uma vez que o paraguaio está desvalorizado por atuar pouco. De acordo com apuração da Goal, o interesse do clube mexicano (nome não foi revelado), é o que mais seduz o volante.

Ainda não há uma proposta oficial na mesa do Flamengo, mas o clube não deve se opor à saída. No início do ano, a diretoria chegou a encaminhar a venda de Piris para o mesmo futebol mexicano, mas um desentendimento sobre as comissões da transferências fizeram o Rubro-Negro desistir. Agora, por conta da pandemia do coronavírus, o paraguaio não deve encontrar maiores problemas.