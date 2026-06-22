A seleção da Arábia Saudita se prepara para um confronto decisivo contra Cabo Verde na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, mas os números revelam que os “Tubarões Azuis” não são o adversário fácil que alguns poderiam imaginar.

A seleção de Cabo Verde chega ao jogo depois de se impor como uma das maiores surpresas da atual edição da Copa do Mundo, tendo conseguido evitar a derrota nas duas primeiras partidas de sua história na competição, após empatar sem gols com a Espanha e, em seguida, arrancar um empate por 2 a 2 contra o Uruguai.

De acordo com a rede “BeIN Sports”, a seleção

de Cabo Verde a primeira seleção a participar da Copa do Mundo pela primeira vez e a evitar a derrota em suas duas primeiras partidas no torneio desde o feito alcançado pela seleção do Senegal na Copa do Mundo de 2002.

A seleção senegalesa havia chamado a atenção em sua estreia na Copa do Mundo há 24 anos, quando venceu a França e empatou com a Dinamarca nas duas primeiras rodadas, antes de continuar sua trajetória histórica e chegar às quartas de final.

Os números impressionantes de Cabo Verde não se limitaram apenas aos resultados, mas se estenderam ao aspecto tático e à disciplina em campo, já que seus jogadores cometeram apenas 5 faltas nas duas primeiras partidas do torneio — o menor número de faltas cometido por qualquer seleção em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo desde que essa estatística passou a ser registrada, em 1966.

Esses números refletem o alto nível de disciplina da seleção africana, tanto na defesa quanto no estilo de pressão e recuperação de bola, o que ficou claramente evidente diante de seleções do calibre da Espanha e do Uruguai.

A seleção saudita precisará conquistar a vitória para manter vivas suas esperanças de classificação para as oitavas de final, após somar dois pontos nas duas primeiras partidas: um empate com o Uruguai e uma derrota para a Espanha.

No entanto, a tarefa da “Selecção Verde” parece complicada diante de uma equipe que provou ser capaz de acompanhar as grandes seleções e conseguiu se destacar como uma das maiores surpresas da Copa do Mundo de 2026, apoiando-se em uma defesa sólida e em uma disciplina excepcional que a fizeram seguir, até agora, os passos do Senegal na Copa do Mundo de 2002.

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