Na apresentação oficial do reforço Ismael Saibari, Eberl foi mais uma vez questionado sobre os três candidatos à venda do recordista alemão. Enquanto no caso de Bryan Zaragoza e Sacha Boey continua sem haver uma solução à vista, com Palhinha também há estagnação.

"O mercado de transferências é diferente do normal depois de uma Copa do Mundo, mas não menos imprevisível. Ainda temos duas semanas e meia. Antes disso, comunicamos com clareza, tanto internamente quanto externamente, qual é a situação. Nunca é fácil tomar esse tipo de decisão e dar esse tipo de comunicado. Mas isso também faz parte do nosso negócio. Já disse várias vezes que há movimentação. Isso sempre esteve latente, sem que houvesse algo concreto para ser dito", afirmou Eberl, e depois falou espontaneamente sobre o português, que recentemente vinha sendo alvo de rumores persistentes sobre uma transferência para o Aston Villa: "Leu-se que o Aston Villa nos contatou por causa do Joao. Isso é verdade. Mas com o Aston Villa não vamos chegar a um acordo, isso simplesmente não funciona. Porque não estamos numa situação em que tenhamos de fazer aquilo que os outros querem nos impor."

Segundo se sabe, o atual campeão da Liga Europa tem interesse apenas em um empréstimo. O Bayern, porém, insiste em uma saída definitiva de Palhinha, que, segundo uma reportagem do kicker, já havia chegado a um acordo com o Aston Villa sobre os potenciais termos contratuais.

A aparente falta de disposição para contratar o meio-campista em definitivo, porém, inviabiliza isso. Ao ser perguntado novamente, Eberl reforçou sua posição firme: "Nenhuma chance de acordo."

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FC Bayern de Munique: como está a situação de Bryan Zaragoza e Sacha Boey?

Uma decisão sobre o futuro do trio, entretanto, não está limitada por prazo. Pelo menos não antes do fechamento da janela de transferências, como Eberl destacou em tom de brincadeira: "Prazo final, 1º de setembro, 20h." Além disso, ainda não foi alcançado um acordo com outro clube também nos casos de Boey e Zaragoza, explicou ele.

Segundo relatos, Zaragoza rejeitou recentemente uma oferta de fora da Europa. O Mundo Deportivo escreveu há pouco sobre propostas extremamente atraentes financeiramente vindas do Oriente Médio, mas o jogador, que só tem 24 anos, aparentemente não se vê lá neste momento da carreira.

Em vez disso, ele provavelmente preferiria voltar ao seu país natal, a Espanha. Lá, ao menos os dois clubes da primeira divisão Espanyol e Alavés demonstrariam interesse. Mas, no caso de Zaragoza, ainda existe o problema de que o jogador ofensivo não tem condições de suportar carga por causa de uma inflamação no joelho de longa duração.

Se não houver transferência, ele provavelmente corre o risco de ir para a arquibancada. O mesmo vale para Palhinha e Boey. Nos planos do técnico Vincent Kompany, os três já não devem mais ter papel algum.

No caso do francês, o Galatasaray, onde ele atuou por empréstimo a partir de fevereiro na temporada passada, segundo o kicker, estaria disposto a um novo empréstimo. No entanto, o principal clube turco quer preservar as vagas limitadas do elenco para jogadores estrangeiros para sonhos maiores no mercado.

No fim de julho, porém, o presidente honorário Uli Hoeneß ainda adotava palavras bem mais conciliatórias. "Se agora conseguirmos negociar um ou outro jogador, e esse seria exatamente o nosso desejo, isso naturalmente seria bom. Mas uma coisa eu quero dizer com toda clareza: um contrato com o FC Bayern é inviolável. Isso significa que vamos manter os jogadores se, no fim, não surgir uma solução adequada", declarou.