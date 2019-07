Sem cerveja nos estádios de SP: projeto de lei é vetado pelo governador em exercício

Estado de São Paulo mantém postura conservadora diante do projeto de lei que legalizaria bebidas alcoólicas nos estádios e arenas esportivas

O governador em exercício de , Rodrigo Garcia vetou o projeto de lei que liberaria o consumo e venda de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas esportivas do estado de São Paulo. A decisão foi publicada nessa quinta-feira (11) no Diário Oficial do estado.

Após uma campanha que envolveu os quatro grandes clubes de São Paulo - , , São Paulo e - e ganhou apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF), o projeto foi analisado como incompatível com as leis da União e foi vetado por Garcia, que substitui Dória no exercício do poder enquanto o ex-Prefeito está em Londres participando de campanhas de 'desestatização do Estado'.

A aprovação, segundo Garcia, seria tida como "inconstitucional" pois seria contraditória com as leis já estabelecidas pelo Governo Federal e pelo Estatuto do Torcedor. O governador em exercício afirmou que para que os estados possam mudar suas leis internas será necessária uma mudança do texto federal.

O projeto previa, entre outras coisas, estabelecer um máximo de porcentagem alcoólica na bebida e também restringir horários para que estas sejam vendidas.