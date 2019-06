Clubes de SP fazem campanha pela liberação da venda de cerveja nos estádios

A venda ou distribuição de bebidas alcóolicas em um raio 200 metros dos estádio de futebol é proibida desde 1996 em todo o estado de SP

Os clubes de e a Federação Paulista de Futebol lançaram nesta sexta-feira (28) a campanha #LiberaBrejaSP para pedir a liberação da venda de cerveja nos estádios.

A venda ou distribuição de bebidas alcóolicas em um raio 200 metros dos estádio de futebol é proibida desde 1996 em todo o estado de São Paulo.

O texto compartilhado nos perfis de São Paulo, , e diz que "Estádio de futebol é o único local onde é proibido beber cerveja em São Paulo. A Assembleia Legislativa já liberou, agora está nas mãos do Governador para sancionar. É hora de mudar isso".

Estádio de futebol é o único local onde é proibido beber cerveja em São Paulo. A Assembleia Legislativa já liberou, agora está nas mãos do Governador para sancionar. É hora de mudar isso, nação santista! #LiberaBrejaSP pic.twitter.com/No9mCpVuus — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 28, 2019

No dia 13 de junho a Assembleia de SP aprovou a liberação da venda de cerveja e outras bebidas alcoólicas nos estádios, mas a mudança ainda depende da sanção do governador João Doria.

O projeto do deputado Itamar Borges (PMDB-SP) diz que a venda pode atrair mais torcedores aos estádios e aumentar a arrecadação dos clubes e de tributos pelo Estado. O deputado também argumenta que a bebida alcoólica não teria relação com um possível aumento de violência.

Muitos torcedores estão compartilhando as publicações e marcando o governador João Doria para pressioná-lo, mas por enquanto a posição do tucano é de não aprovar a mudança.

Doria segue recomendação da Procuradoria Geral do Estado e argumenta que a mudança seria inconstitucional. O órgão diz que o Estatuto do Torcedor proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas em estádios do país.