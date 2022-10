Igor Gomes aguarda nova procura do São Paulo para negociar renovação

Meio-campista tem vínculo no Morumbi até março de 2023 e não abrirá conversas com outro clube antes de esgotar possibilidades com o Tricolor paulista

Igor Gomes aguarda uma nova procura do São Paulo para discutir a renovação contratual. O atleta não abrirá conversas com outro clube antes de esgotar todas as possibilidades com os paulistas, como soube a GOAL.

A diretoria conversou com o atleta antes da final da Copa Sul-Americana, diante do Independiente Del Valle, do Equador, e programou nova rodada de negociações após o torneio. Contudo, depois da derrota em Córdoba, ficou decidido que as tratativas acontecerão ao término do Campeonato Brasileiro, previsto para 13 de novembro deste ano.

Com vínculo até 31 de março de 2023, Igor Gomes aguarda uma nova procura da cúpula para discutir a situação. O meio-campista nem cogita a possibilidade de assinar um pré-contrato com outro clube neste período. Ele pode firmar um acordo prévio desde 1º de outubro, mas não quer usar este direito e pretende seguir no Morumbi.

A negociação entre São Paulo e Igor Gomes teve início ainda no primeiro semestre de 2022. O meio-campista deixou claro que gostaria de permanecer no clube, mas pleiteia uma valorização no contrato.

O jogador de 23 anos disputou 56 partidas pelo São Paulo nesta temporada, sendo 43 na condição de titular e 11 saindo do banco de reservas. No período, fez um gol e deu cinco assistências.