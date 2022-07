Seleção e tempo de jogo convenceram Daniel Alves a fechar com o Pumas

Dani Alves aceitou proposta do Pumas de olho em vaga na Copa do Mundo

Dani Alves já tem um novo clube. O jogador aceitou a proposta do Pumas e vai se transferir para o futebol do México para dar sequência em sua carreira, como soube a GOAL. O vínculo será válido por um ano e o salário do atleta será dividido entre clube e um patrocinador.





Durante a negociação, foi garantido que o lateral vai ter tempo de jogo em sua passagem pelo México. Isso pesou muito para o “sim” de Dani Alves, que ainda segue de olho em uma vaga na Copa do Mundo que acontece em novembro deste ano.

Antes de avançar na negociação, Dani conversou com membros da comissão técnica da seleção brasileira. Experiente, o lateral é considerado um dos homens de confiança dentro do atual elenco comandado por Tite.

O histórico lateral-direito tinha proposta de clubes do Brasil, sendo o Athletico o mais interessado, e de outros clubes do exterior. A proposta do Pumas, porém, foi mais vantajosa para o atleta.

Dani Alves está livre no mercado da bola desde que deixou o Barcelona, em junho deste ano. O jogador de 39 anos fez 17 jogos pela equipe, com um gol marcado e quatro assistências.