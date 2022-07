Pumas formaliza oferta por Dani Alves, que ainda negocia com o Athletico-PR

Mexicanos querem assinar com o veterano até julho de 2023. Além do Athletico-PR, o Fluminense tem interesse na contratação do lateral direito

O Pumas, do México, apresentou uma proposta por Daniel Alves no mercado da bola. A oferta é para que o veterano assine até junho de 2023, quando se encerra a temporada local. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL com uma fonte ligada ao jogador, que segue em tratativas com o Athletico-PR.

Em que pese a proposta do Pumas, com valores que agradam, o veterano deseja jogar em uma liga mais tradicional no futebol. Ele quer ser visto de perto pelo técnico Tite, porque tem desejo de disputar a Copa do Mundo do Qatar, em novembro de 2022.

A preferência de Dani Alves é atuar no futebol brasileiro ou em uma liga europeia. O lateral direito acredita que manterá a atual condição de titular da seleção brasileira desta forma.

Desde que deixou o Barcelona, Dani Alves atraiu interesse do Pumas, do México, e de dois clubes brasileiros: Athletico-PR e Fluminense.

Dentre as equipes do Brasil, o Athletico-PR é quem tem mais chances de contar com o jogador. O presidente do clube, Mario Celso Petraglia, é o responsável por conversar diretamente com o lateral direito. Ele tenta um acordo com o jogador nos moldes do vínculo assinado pelo volante Fernandinho, que voltou à Arena da Baixada depois do fim do compromisso com o Manchester City.

O Fluminense corre por fora na busca pelo veterano. Os cariocas têm interesse no atleta a pedido do técnico Fernando Diniz, com quem o atleta trabalhou em sua recente passagem pelo São Paulo.

Dani Alves está livre no mercado da bola desde que deixou o Barcelona, em junho deste ano. O jogador de 39 anos fez 17 jogos pela equipe, com um gol marcado e quatro assistências.