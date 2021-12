Seleção da Libertadores 2021 tem maioria de jogadores do campeão Palmeiras

Bicampeão da Libertadores e dono de uma campanha histórica, o Palmeiras segue como time dominante no futebol sul-americano. E de quebra, emplacou cinco jogadores na seleção oficial do torneio.

A lista, anunciada pela Conmebol no perfil oficial da competição no Twitter, tem dez atletas que atuam por times brasileiros e representantes dos quatro semifinalistas - Byron Castillo, do Barcelona-EQU, é o único jogador que atua fora do Brasil a fazer parte do grupo.

Além dos cinco palmeirenses, temos também três flamenguistas, dois jogadores do Atlético-MG e Castillo, fechando a seleção. São nove brasileiros, um equatoriano e um paraguaio: obviamente, o zagueiro Gustavo Gómez.

Confira a lista:

A seleção oficial da Libertadores 2021 tem: Weverton (Palmeiras); Byron Castillo (Barcelona-EQU), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Raphael Veiga (Palmeiras), Willian Arão (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo) e Dudu (Palmeiras); Hulk (Atlético-MG), Gabigol (Flamengo) e Rony (Palmeiras).

Em relação a 2020, apenas três palmeirenses foram mantidos: Weverton, no gol, Gómez, na zaga, e Rony, no ataque. Já Arrascaeta e Gabigol fizeram parte da lista na edição de 2019.

Gabi, artilheiro da competição, também acabou eleito, nos últimos dias, como vencedor do tradicional prêmio Rei da América, mesmo tendo sido derrotado pelo Palmeiras na decisão.