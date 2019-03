Seleção: com Coutinho, Brasil perde mais um campeão mundial de 1962

Ex-atacante do Santos morreu nesta segunda-feira na Baixada Santista

O adeus de Coutinho deixa mais próximo o encerramento de um dos capítulos mais importantes da história do futebol brasileiro. Falecido nesta segunda-feira, o ex-atacante fez parte da Seleção que conquistou a Copa do Mundo de 1962, no Chile.

Daquele grupo, apenas oito jogadores estão vivos. Entre os sobreviventes está Pelé, que era companheiro de Coutinho também no Santos. Jair Marinho, Altair, Mengálvio, Zagallo, Jair da Costa, Amarildo e Pepe completam a lista.

Coutinho morreu aos 75 anos em casa. A causa do óbito não foi confirmada. O velório ocorrerá na Vila Belmiro em horário a ser anunciado.

Seleção Brasileira em 1962 (Foto: Getty Images)

Confira a lista completa da Seleção em 1962:

Goleiros: Gylmar (Santos) e Castilho (Fluminense).

Laterais: Djalma Santos (Palmeiras), Nílton Santos (Botafogo), Jair Marinho (Fluminense) e Altair (Fluminense).

Zagueiros: Mauro (Santos), Bellini (São Paulo), Zózimo (Bangu) e Jurandir (São Paulo).

Meio-campistas: Zito (Santos), Didi (Botafogo), Zequinha (Palmeiras), Mengálvio (Santos).

Atacantes: Garrincha (Botafogo), Zagallo (Botafogo), Vavá (Palmeiras), Pelé (Santos), Jair da Costa (Portuguesa), Coutinho (Santos), Amarildo (Botafogo) e Pepe (Santos).