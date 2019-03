O adeus a uma lenda do Santos: Coutinho morre aos 75 anos

Ex-atacante formou linha ofensiva histórica com Pelé, Pepe e Dorval

O futebol brasileiro perdeu um dos seus grandes nomes da história. Nesta segunda-feira, na sua casa em Santos, morreu o ex-atacante Coutinho, em notícia anunciada pelo próprio Santos, clube do qual é ídolo. A causa da morte não foi confirmada.

Antônio Wilson Vieira Honório nasceu em Piracicaba em 11 de junho de 1943 e chegou ao clube alvinegro com apenas 14 anos. Coutinho fez parte do histórico elenco do time paulista que encantou os gramados do Brasil e do mundo.

A pequena área perdeu um dos seus professores. pic.twitter.com/XeTO3y4CZb — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 11, 2019

Ele formou o ataque santista ao lado de Pelé, Pepe e Dorval, e conquistou títulos como o bicampeonato mundial (1962 e 1963), o bicampeonato da Libertadores (1962 e 1963) e seis edições do Campeonato Paulista.

Na Seleção Brasileira, o atacante fez parte do elenco que ganhou a Copa do Mundo de 1962, no Chile. Coutinho é o terceiro maior artilheiro da história do Santos, com 368 gols em 457 partidas, atrás somente de Pelé e Pepe.

O veterano foi internado em janeiro com uma pneumonia, mas chegou a deixar o hospital. O velório ocorrerá na Vila Belmiro em horário a ser confirmado..

😪 Descanse em paz, Coutinho. Morreu aos 75 anos um ídolo do Brasil e do @SantosFC. Bicampeão da #CONMEBOLLibertadores em 1962 e 63, ele fez 11 gols na Copa e foi artilheiro no primeiro título.



O professor da pequena área é o terceiro maior goleador do clube, com 368 gols. pic.twitter.com/6H9n3VcLxt — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 12, 2019

Sad news with the passing of Coutinho 🇧🇷 who has died at the age of 75.



A world champion at the 1962 #WorldCup and @Pele's attacking-partner at @SantosFC, the striker scored 368 goals in a brilliant and wonderful career.



Rest in peace pic.twitter.com/apKxE7LnLM — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 12, 2019

Coutinho foi o maior parceiro que Pelé já teve. Juntos eles formaram a maior dupla da história do futebol mundial e receberam essa homenagem da Santos TV em 2014, com um novo desafio. Fica a saudade de tudo que você fez por nós! pic.twitter.com/XdDpqTGJQ7 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 12, 2019

Descanse em paz, Coutinho. Que Deus possa confortar os familiares e amigos neste momento tão difícil. Ídolo da história do @SantosFC e do futebol mundial, uma referência para nós mais jovens no clube. — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) March 12, 2019

Morreu essa lenda do nosso futebol e meu querido amigo Coutinho. Meus sentimentos e orações para a família. @SantosFC pic.twitter.com/MxbomN4do0 — Cafu. (@officialcafu) March 12, 2019