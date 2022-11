Seleção brasileira abre treino e atletas recebem familiares e amigos no CT

Momento mais descontraído da preparação veio logo após lesões de Danilo e Neymar serem confirmadas

Depois da vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na estreia da Copa do Mundo do Qatar, a seleção brasileira não teve folga e já treinou nesta sexta-feira (25), no Grand Hamad Stadium. Depois da atividade, que contou apenas com jogadores que não começaram a partida, os atletas receberam seus amigos e familiares em clima leve e descontraído.

Canarinho também entrou na onda e fez a festa da criançada 😂😂😂 @GoalBR pic.twitter.com/ALK4Iq993K — Raisa Simplicio (@simpraisa) November 25, 2022

As crianças invadiram o campo em um momento de fofura. Um dos filhos de Everton Ribeiro, roubou a cena e aproveitou bastante a oportunidade de estar no local de trabalho do pai. Matheus, filho e auxiliar técnico de Tite, também recebeu a família no gramado.

O momento iti malia do dia! 😍



Everton Ribeiro brinca com Tonton, seu filhão ⚽ pic.twitter.com/Xj23EfKjFw — GOAL Brasil (@GoalBR) November 25, 2022

Depois do treino, os atletas terão um jantar de confraternização com os familiares no hotel da seleção brasileira. Vale lembrar que, diferente do que aconteceu na Copa do Mundo da Rússia, os parentes dos atletas não estão hospedados no mesmo local e têm menos contato no dia a dia.

O momento de confraternização coincide com o momento mais tenso da seleção brasileira durante este período de preparação e Copa do Mundo. Isso porque Danilo e Neymar tiveram lesões diagnosticadas e estão fora da partida diante da Suíça.

Neste sábado (26), Tite deve começar a esboçar a equipe sem esses dois atletas. Na lateral-direita, Daniel Alves e Militão são as opções para o treinador. Na vaga de Neymar, o técnico tem um leque grande de possíveis substitutos.