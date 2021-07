Seis jogadores do Grêmio já podem assinar pré-contrato com outro clube

Entre eles estão atletas que foram, em um passado recente, peças importantes nos últimos grandes títulos do tricolor

A partir deste mês de julho, seis jogadores do Grêmio já podem assinar um pré-contrato com qualquer time interessado em contratá-los. Entre eles estão atletas que foram, em um passado recente, peças importantes nos últimos grandes títulos do tricolor, casos do volante Maicon e do lateral esquerdo Cortez, que participaram das conquistas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores da América de 2017.

O atacante Diego Souza, goleador do Grêmio na temporada, também está com o seu contrato acabando no final deste ano, porém, diferentemente dos demais, o jogador já declarou que pretende se aposentar no final da temporada. O atacante, que está com 36 anos, no ano passado marcou 28 gols. Nesta temporada, Diego Souza já balançou as redes 14 vezes.

Na lateral direita, três jogadores estão com o contrato findando no final deste ano, já podendo acertar o futuro com outro clube a partir desta quinta-feira (1).

O lateral Rafinha, que chegou ao Grêmio no início desta temporada, não deve permanecer para o ano de 2022. É um jogador de muita qualidade e de um currículo invejável, mas, no entender dos dirigentes, o lateral direito para a próxima temporada será Vanderson, que é formado nas categorias de base do próprio Grêmio.

Os laterais Victor Ferraz e Léo Gomes vivem situações diferentes. Victor Ferraz está fora dos planos do Grêmio desde a eliminação tricolor na Libertadores da América. A direção já declarou que, caso apareça algum clube interessado, o Grêmio o liberará sem custo algum, bastando acertar salários com o jogador.

Já Leo Gomes vive um drama em relação ao seu futuro como jogador. No Grêmio desde 2017, ele está há quase dois anos entregue ao departamento médico. Em 2019, o lateral rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Na fase final de recuperação e próximo de retornar aos gramados, o jogador acabou sofrendo uma fratura na patela do mesmo joelho. Desde então, os médicos gremistas mantêm cautela em relação ao retorno do lateral aos gramados.