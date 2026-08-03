Como os aurinegros anunciaram nesta segunda-feira, o jogador da seleção grega de 18 anos assinou em Dortmund um contrato até 30 de junho de 2031. Karetsas já havia realizado os exames médicos na quarta-feira.

"Com sua criatividade e inteligência de jogo, Kos vai enriquecer a nossa equipe. Ele é tecnicamente muito habilidoso e tem a capacidade de encontrar soluções rápidas em espaços curtos, especialmente no terço final", disse o diretor esportivo Ole Book.

O próprio Karetas também se mostrou empolgado com o próximo passo da carreira: "O Borussia Dortmund é um clube especial e estou incrivelmente orgulhoso de poder vestir agora a camisa aurinegra. Estou muito ansioso para conhecer meus companheiros de equipe e em breve jogar neste estádio impressionante diante dos nossos torcedores. Quero dar minha contribuição para que sejamos bem-sucedidos juntos."

Transferências do BVB: só Dembélé foi mais caro que Karetsas

Segundo relatos da imprensa, o Borussia pagará uma taxa fixa de transferência de 30 milhões de euros, além de bônus de até dois milhões de euros por Karetsas ao tetracampeão belga. De acordo com o Ruhr Nachrichten, o Genk também garantiu nas negociações uma participação de dez por cento em uma futura venda.

No volume total (cerca de 32 milhões de euros), o meia ofensivo seria assim um pouco mais barato do que a até então transferência recorde do Dortmund, Ousmane Dembélé, que no verão de 2016 trocou o Stade Rennes pelos aurinegros por 35 milhões de euros.

Para o Genk, por sua vez, o acordo é uma venda recorde. Karetsas supera Tolu Arokodare, que no ano passado havia sido vendido por 26 milhões de euros ao Wolverhampton Wanderers.

Ao que tudo indica, o BVB já havia chegado a um acordo com o grego há algumas semanas, mas até o fim encontrou muitas dificuldades nas negociações com o clube da primeira divisão belga por causa das exigências insistentes pela taxa de transferência.

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Konstantinos Karetsas deve ser o sucessor de Julian Brandt no BVB

Nos aurinegros, Karetsas está planejado como sucessor de Julian Brandt, cujo contrato com o BVB expirou após o fim da temporada passada. Além de Dortmund, vários outros clubes também demonstraram interesse no adolescente, incluindo, segundo rumores, Milan e Paris Saint-Germain. No entanto, o talentoso técnico queria exclusivamente ir para Dortmund.

Karetsas nasceu em Genk e já começou aos seis anos nas categorias de base do clube da primeira divisão belga KRC. Durante o período nas categorias de base, ele passou temporariamente dois anos e meio no Anderlecht, mas retornou ao Genk no início de 2023.

Lá, ele estreou na primeira divisão já aos 16 anos e, na temporada passada, já era uma peça absolutamente fundamental no tradicional clube do centro da Bélgica. Na campanha encerrada, Karetsas registrou três gols e expressivas 18 assistências.

Depois de Joane Gadou, Kaua Prates e Justin Lerma, por um total de cerca de 30 milhões de euros, Karetsas já é a quarta contratação do BVB neste verão. No entanto, as movimentações do Borussia no mercado aparentemente ainda não terminaram: Said El Mala, do Colônia, também deve chegar.