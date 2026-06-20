Seguindo os passos de Kroos... Estrela da Alemanha entra para a história da Copa do Mundo

A Alemanha precisou esperar até os últimos instantes para garantir sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo de 2026, depois que Deniz Ondav garantiu à seleção de seu país uma vitória emocionante sobre a Costa do Marfim por 2 a 1 com um gol decisivo, na partida que começou no final da noite de sábado.

Nos acréscimos, Ondav inscreveu seu nome na lista dos autores de gols decisivos da seleção alemã na história da Copa do Mundo.

Depois de Ondaf empatar para os alemães, após a vantagem de Kessié com um gol da Costa do Marfim no primeiro tempo, o próprio jogador voltou a marcar o gol da vitória para a equipe do técnico Julian Nagelsmann aos 93:31.

De acordo com as estatísticas do Mr. Ship, a vitória da Alemanha sobre a Costa do Marfim foi a terceira em sua história na Copa do Mundo conquistada graças a um gol marcado no tempo de acréscimo (excluindo a prorrogação).

Antes do gol de Ondaf, a Alemanha havia decidido partidas da Copa do Mundo com gols decisivos em apenas duas ocasiões: Oliver Novell, aos 90+1 contra a Polônia na Copa do Mundo de 2006, e Toni Kroos, aos 90+5 contra a Suécia na Copa do Mundo de 2018.

O gol de Ondav não foi importante apenas do ponto de vista histórico, mas também garantiu oficialmente à Alemanha (6 pontos) a classificação para as oitavas de final, após ter assegurado a passagem antes da última rodada da fase de grupos, na qual ainda enfrentará um adversário, embora sua classificação final no grupo ainda esteja em aberto entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugares.

A classificação representa um passo importante para a seleção alemã, que passou por dificuldades nas duas últimas edições da Copa do Mundo, não tendo conseguido passar da fase de grupos em 2018 e 2022, pondo fim à ausência das fases eliminatórias do torneio.

Embora a Alemanha não tenha apresentado seu melhor desempenho contra a Costa do Marfim, sua capacidade de decidir as partidas nos momentos finais trouxe à memória uma das características mais marcantes da seleção ao longo de sua história: a confiança até o apito final.

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