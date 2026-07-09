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Seguindo os passos de Hakimi e Díaz... Estrela do Real Madrid abre as portas para representar o Marrocos

França x Marrocos
França
Marrocos
Copa do Mundo
La Liga
Real Madrid
T. Pitarch
A. Hakimi
B. Diaz
França
Marrocos
EUA
Espanha

Uma nova estrela do Real Madrid abriu as portas para a possibilidade de defender a seleção marroquina no futuro, o que representa uma boa notícia para os Leões do Atlante.

O Marrocos conseguiu aproveitar os serviços de jogadores nascidos no exterior e criados na Espanha; atualmente, Ashraf Hakimi e Ibrahim Díaz brilham em suas fileiras.

Agora, o Marrocos está prestes a convocar um novo jogador do Real Madrid da mesma forma: Tiago Beitarch.

O jovem meio-campista do Real Madrid tem avô de origem marroquina, o que lhe permite jogar pela seleção dos Leões do Atlante. E quando a rádio “Cadena Ser” perguntou a ele nesta quinta-feira sobre a escolha da seleção nacional que ele gostaria de representar no futuro, ele não descartou o Marrocos.

Tiago disse: “Primeiro, precisamos vencer no sábado, e o que vier no futuro, que ainda está longe, virá. É só isso.”

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

O meio-campista acrescentou: “Vejo isso como algo muito distante. Primeiro, estou aqui com a seleção sub-19, e o que vier, virá”.

Pitarch está atualmente com a seleção juvenil espanhola e enfrentará a Alemanha na final na próxima semana.

Apesar de representar a Espanha nas categorias de base, Tiago não fechou as portas para a seleção do Marrocos, deixando em aberto a possibilidade dessa mudança.

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