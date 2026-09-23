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imago-sport-1083612752.jpgJan Huebner
Christian Guinin
Traduzido por

"Se tudo correr bem": atacante do BVB, Fabio Silva, revela seu clube dos sonhos

Bundesliga
F. Silva
Mercado da bola
Borussia Dortmund
Porto

Nesta temporada, Fabio Silva vem entrando cada vez mais em forma no BVB. No entanto, ele já sonha com outro clube.

Em uma coletiva de imprensa da seleção portuguesa antes do jogo da Liga das Nações contra o País de Gales, nesta quinta-feira, Silva revelou que sonha em um dia poder voltar ao seu ex-clube, o Porto.

"Todo mundo sabe que sou torcedor do Porto e acompanho de perto os jogos do clube. Nunca se sabe o que o futuro reserva. Me arrependo na minha carreira de ter deixado o FC Porto tão às pressas. Quem sabe, talvez um dia eu jogue lá novamente, se tudo correr bem", afirmou o atacante do BVB.

Silva deixou o 31 vezes campeão português em 2020, com apenas 18 anos, e se transferiu para a Premier League, para o Wolverhampton Wanderers, onde, no entanto, durante muito tempo não conseguiu se firmar e, por isso, acumulou um empréstimo atrás do outro.

Pelos Wolves, ele entrou em campo 72 vezes no total, com apenas cinco gols e seis assistências. Sua afirmação veio na temporada 2024/25, quando somou 14 participações em gols (dez gols, quatro assistências) em 24 jogos de LaLiga pelo US Las Palmas.

"Quando deixei o FC Porto, eu não estava otimamente preparado, sobretudo não para a mudança para a Premier League", relembrou o jogador de 24 anos, com sentimentos mistos, ao olhar para o passo precoce rumo à Inglaterra.

Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Como está sendo esta temporada de Fabio Silva no BVB?

No verão de 2025, enfim, se concretizou a transferência para o BVB, que pagou uma considerável taxa de 22,5 milhões de euros ao Wolverhampton.

Em Dortmund, Silva parece enfim ter se encontrado após um ano de estreia irregular. Na atual temporada, o português já contribuiu com quatro gols e uma assistência em seis jogos oficiais pelos aurinegros. Seu contrato com o BVB vai até 2030.

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