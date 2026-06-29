“Se não tivéssemos, teríamos comprado!”... O Real Madrid “se rende” diante de seu craque

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pretende resolver a questão da renovação do contrato do brasileiro Vinícius Júnior assim que terminar a Copa do Mundo de 2026, depois que o desempenho impressionante do astro brasileiro pela seleção de seu país convenceu o clube real de que não se pode abrir mão de um de seus principais ativos — uma medida que torna a renovação uma prioridade acima de qualquer outra grande contratação.

O site “Defensa Central”, próximo ao Real Madrid, informou que a frase “Se Vinícius já não fosse nosso jogador, teríamos tentado contratá-lo” é repetida entre os dirigentes do Real Madrid ao discutirem o futuro do ponta brasileiro, que se tornou, sem dúvida, uma das estrelas da atual Copa do Mundo.

O site citou fontes próximas ao clube real, afirmando que Pérez decidiu que a prioridade seria renovar o contrato de Vinícius antes de buscar quaisquer transferências de grande porte, seja por Julián Álvarez ou por Oli, por 150 ou 200 milhões de euros, ressaltando que “a negociação será com Vinícius em primeiro lugar”.

Em um desdobramento notável, o Real Madrid mudou sua postura, passando de uma posição inflexível há alguns dias para considerar apresentar uma oferta financeira melhor ao jogador, mesmo que não chegue aos valores exigidos por seus agentes — que o colocariam no mesmo patamar salarial de Mbappé. O clube se prepara para fazer concessões em troca de um gesto de boa vontade por parte do jogador e de sua disposição em fazer concessões semelhantes.

Pérez havia declarado em entrevista ao jornal “El País” durante a campanha eleitoral: “Espero sinceramente que Vinícius fique para sempre. Ele nos levou à conquista da Liga dos Campeões nas duas últimas temporadas e está intimamente ligado ao clube”, acrescentando: “Se ele não quiser ficar em Madri e quiser assinar com outro time, estará livre para isso. Não vou forçá-lo a nada. O dinheiro não é o mais importante”.

Por sua vez, Vinícius confirmou seu forte desejo de ficar, dizendo há alguns meses: “Quero ficar aqui pelo resto da vida. Tenho contrato até 2027 e preciso conversar com o Real Madrid. O presidente confia em mim e eu confio nele. Temos que esperar”, mas o tempo que passa sem que a questão seja resolvida começou a causar preocupação entre a torcida do Real Madrid.

E se tudo correr conforme os planos do presidente do Real Madrid, Vinícius renovará seu contrato logo após o término da Copa do Mundo, com um ajuste na proposta que lhe foi feita há meses, em um gesto simples que demonstra que ele é um jogador de grande valor para o clube — o que deve ser suficiente para chegar a um acordo que satisfaça ambas as partes e ponha fim à incerteza que tomou conta do caso.