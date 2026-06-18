"Se ele fizer isso, será fundamental no Real Madrid"... Giroud elogia Ayoub Bouadi

O astro francês Olivier Giroud, atacante do Lille, afirmou que o marroquino Ayoub Bouadi, seu companheiro de equipe na seleção francesa, será titular no Real Madrid na próxima temporada, caso faça algo importante.

Ayub Bouadi (18 anos) foi um dos primeiros jogadores a chamar a atenção na Copa do Mundo, graças à sua excelente atuação pela seleção marroquina contra o Brasil (1 a 1).

Há várias semanas, seu nome vem circulando nos rumores sobre uma grande transferência neste verão, devido ao seu talento.

Um dos primeiros a comentar o assunto foi seu companheiro de equipe no Lille, Olivier Giroud, que atuou como comentarista esportivo da “BBC” durante a Copa do Mundo.

Giroud disse, em declarações reproduzidas pelo jornal “Marca”: “Fiquei impressionado com sua maturidade e seu estilo de vida extremamente saudável, o que é uma grande vantagem. Ele tem muita compostura, ou seja, é calmo e confiante. Sua presença na equipe é um grande trunfo, e não há dúvida de que o Marrocos está muito feliz com sua chegada”.

Nos últimos dias, foram citados os nomes de Patrick Vieira, Sergio Busquets e N’Golo Kanté para comparar o estilo de jogo de Ayoub Bouadi com o deles.

Giro continuou: “Todos os meus amigos e muitos dos meus companheiros de equipe me falaram sobre Patrick Vieira e Sergio Busquets, dizendo que ele é uma mistura dos dois. Ele ainda tem um longo caminho a percorrer para chegar ao nível deles, mas há semelhanças”.

Em seguida, Giroud voltou sua atenção para o mercado de transferências e deixou claro que não imagina Bouadi vestindo a camisa do Lille na próxima temporada.

Ele disse: “O valor da sua transferência ultrapassará 60 ou 70 milhões de euros. Esse é o preço de mercado atual. Será difícil para o Lille mantê-lo. Tudo o que ele precisa é melhorar a finalização, algo sobre o qual brincamos muito com ele no time”.

E concluiu: “Ele precisa ser mais agressivo na frente do gol e, se conseguir isso, espero vê-lo como titular no Real Madrid na próxima temporada”.