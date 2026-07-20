Scaloni, em lágrimas: Minha alma está sofrendo... e meu futuro está em dúvida!

Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, não conseguiu conter as lágrimas após a derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que a derrota deixou uma ferida profunda em seu interior e dando a entender que seu futuro com o “Tango” ainda está em aberto.

Scaloni disse durante a coletiva de imprensa após a partida: “Na verdade, minha alma está sofrendo muito, sinto uma grande dor interior. Estar neste lugar exige que a gente se reorganize e comece a construir um grupo forte como este, o que será extremamente difícil”.

O técnico argentino falou sobre Lionel Messi, elogiando a atuação do capitão da seleção apesar da derrota na final, dizendo: “39 anos, pessoal! É inacreditável. Eu sabia que ele continuaria jogando enquanto quisesse, e que seus companheiros e a torcida dariam tudo por ele”.

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E acrescentou: “Espero que Messi esteja orgulhoso de seus companheiros, e acredito que ele realmente esteja. Também espero que a torcida esteja orgulhosa dessa seleção e de tudo o que ela apresentou. Para mim, Messi é o melhor jogador que já pisou em um campo de futebol, e o que ele fez nesta edição foi incrível, mas ele não precisava disso para confirmar seu lugar na história.”

Sobre seu futuro com a seleção argentina, Scaloni gerou polêmica ao afirmar: “Tenho contrato até dezembro, mas não sei o que farei depois disso.” Essas declarações abriram espaço para especulações sobre a possibilidade de ele deixar o comando da ex-campeã mundial após o término do contrato.

Scaloni havia conseguido levar a Argentina à conquista da Copa do Mundo na última edição, ao derrotar a França nos pênaltis.