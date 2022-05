Após duas tentativas adiadas, a decisão da competição mais importante da Europa será realizada em Istambul, na Turquia

Com a temporada de 2021/22 chegando ao fim, a Champions League 2022/23, que tem início marcado para junho, se aproxima.

A final da próxima edição da competição mais importante do continente europeu será no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul. O Estádio já havia sido escolhido para ser a sede da decisão da temporada de 2019/20, mas em decorrência da pandemia de Covid-19, a partida entre PSG e Bayern de Munique foi realocada para o Estádio da Luz, em Portugal, transferindo Istambul para a temporada 2020/21.

Porém, na edição de 2020/21, mais uma vez a decisão foi transferida para o Estádio da Luz, em decorrência da pandemia. Desta forma, Istambul foi escolhida como a sede da final de 2022/23.

Onde será a final da Champions League 2022/23?

Goal Türkiye

A decisão da Liga dos Campeões de 2022/23 será realizada no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia.

Mais artigos abaixo

O local tem capacidade de cerca de 75 mil pessoas, e recebe jogos da seleção da Turquia. Esta será a segunda vez que a final da Champions League será disputada no estádio. Em 2005, a final entre Liverpool e Milan, conhecida como "o milagre de Istambul", foi realizada no Atatürk Olympic Stadium.

Quando acontece a final? Quem vai disputar essa Champions?

O ínicio da Champions League 2022/23 está marcado para o dia 21 de junho de 2022, com as fases preliminares. A final da competição será no dia 10 de junho de 2023, Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia.

Os finalistas da atual edição da Champions League, Liverpool e Real Madrid, já estão garantidos na próxima temporada da competição, e tentarão mais uma vez chegar na grande final. A edição de 2022/23 já tem 26 das 32 equipes da fase de grupos definidas.