Saud Abdulhamid desperta a ira da torcida antes da Copa do Mundo!

Nas últimas horas, houve uma onda de polêmica entre a torcida saudita nas redes sociais, devido à atitude de Badr, de Saud Abdulhamid, estrela da seleção saudita, durante o amistoso que reuniu a “Verde” e sua contraparte senegalesa, no âmbito dos preparativos finais para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita empatou sem gols com o Senegal (0 a 0) na madrugada de quarta-feira, em um último teste antes do início da Copa do Mundo, em uma partida que contou com várias observações técnicas, além de algumas jogadas que provocaram reações da torcida.

Durante um dos ataques sauditas, as câmeras captaram o momento em que Saud Abdulhamid se irritou com seu companheiro Mohammed Abu Al-Shamat, após perceber que este último se posicionou de forma errada e desperdiçou uma promissora oportunidade de ataque para a seleção, dirigindo-lhe claramente palavras de repreensão dentro do campo.

O lateral do Lance, da França, continuou a fazer observações ao companheiro de forma que pareceu severa diante das câmeras, o que chamou a atenção da torcida, que compartilhou amplamente a imagem nas redes sociais nas últimas horas.

A atitude de Saud Abdulhamid gerou divisão entre a torcida saudita, já que alguns consideraram que o que ele fez se enquadra no âmbito do entusiasmo e da vontade de corrigir erros dentro de campo, especialmente diante da importância da fase atual que antecede o início da Copa do Mundo.

Por outro lado, outra parcela da torcida considerou que a maneira como o jogador falou com seu companheiro não foi adequada, apontando que a repreensão poderia ter sido feita de forma mais tranquila, especialmente porque a seleção precisa do máximo de harmonia e concentração antes de disputar a competição.

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A cena gerou uma onda de críticas na plataforma “X”, onde vários torcedores consideraram que Saud Abdulhamid às vezes trata seus companheiros com arrogância dentro de campo, enquanto outros o defenderam, afirmando que o que aconteceu não passa de uma reação emocional natural, comum entre jogadores durante as partidas.

A seleção saudita espera superar momentos como esse e se concentrar totalmente no grande desafio, quando iniciará sua trajetória na Copa do Mundo com um confronto difícil contra o Uruguai no Grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde.























