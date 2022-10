Sarmiento x Boca Juniors: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12), pela 25ª rodada do Argentino; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sarmiento recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira (12), às 16h30 (de Brasília), no estádio Eva Perón, pela 25ª rodada do Campeonato Argentino. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN2, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Líder com 45 pontos, o Boca Juniors vem de uma sequência de 14 partidas sem perder. Os xeneizes venceram o Aldosivi na rodada passada.

Já o Sarmiento está na 15ª posição, com 31 pontos somados. A equipe vem de empate no fim de semana.

Prováveis escalações

Escalação do provável BOCA JUNIORS: Rossi, Advíncula, Zambrano, Aranda, Fabra, Varela, Fernández, Romero, Langoni, Payero e Benedetto.

Escalação do provável SARMIENTO: Meza, Bettini, Sauro, Andueza, Rasmussen, Méndez, Martínez, Arismendi, Gabutti, Zanelli e López.

Desfalques

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Sarmiento

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 12 de outubro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: estádio Eva Perón – Buenos Aires, ARG