Sarmiento x Argentinos Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Campeonato Argentino

Equipes se enfrentam neste sábado (9), pela décima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Sarmiento e Argentinos Juniors entram em campo na tarde deste sábado (8), às 15h30 (de Brasília), no estádio Eva Peron, pela décima rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em 20º lugar com 9 pontos, o Sarmiento vem de empate no jogo passado e quer se recuperar na competição. Do outro lado, o Argentinos Junior está na sétima posição, com 14 pontos. A equipe vem de vitória na partida anterior, além de ter ganhado também na estreia da Libertadores.

Prováveis escalações

Sarmiento: Meza, Bettini, García, Insaurralde, Díaz, Méndez, Martínez, Gallardo, Quiroga, Toledo e Gondou.

Argentinos Juniors: Lanzillota, Allister, Villalba, Torrén, Domínguez, Redondo, Cabrera, Montiel, González, Nuss e Ávalos.

Desfalques

Sarmiento

Mauri, Arismendi e Paradela estão lesionados.

Argentinos Juniors

Ambrogio está lesionado.

Quando é?