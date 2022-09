São Paulo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa Sul-Americana

Tricolor precisa reverter o resultado negativo do primeiro jogo para avançar à final; veja como acompanhar na TV e na internet

Na noite desta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), o Estádio do Morumbi vai receber o o jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Atlético-GO. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, o torcedor também pode acompanhar em tempo real.

Como venceu o primeiro duelo por 3 a 1, o Dragão pode perder por até um gol de diferença, enquanto o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão às penalidades ou três para garantir a classificação direta.

Vindo de derrota para o Atlético-MG por 2 a 0 na última rodada do Brasileirão, o Atlético-GO volta as atenções para a semifinal da Sul-Americana buscando a recuperação do bom futebol e a vaga à final.

"Sabemos da responsabilidade, vai ser um jogo muito complicado, ainda mais com tudo o que está em jogo. Mas temos que fazer o que fizemos em casa, assumir a responsabilidade, temos condições. É fazer tudo diferente do que foi feito contra o Corinthians, quando a gente abdicou de jogar. É um time de muita qualidade e ter dado a bola para o adversário acabou nos complicando. Temos, sim, que marcar forte, mas também precisamos jogar quando tivermos a bola nos pés, assim como foi no jogo de ida contra o São Paulo", afirmou Dudu.

Do outro lado, o São Paulo tem a dura missão de reverter o placar negativo do primeiro jogo. Mais de 46 mil torcedores já confirmaram presença.

Para o confronto, o técnico Rogério Ceni ainda não revelou quem será o goleiro titular. Felipe Alves ou Jandrei disputam a posição.

"Primeiro que imaginar o resto da temporada é precipitado, toda vez que há derrotas em um time grande existem críticas direcionadas a jogar, ao técnico. Vamos trabalhar pensando no jogo, na decisão da posição no jogo de quinta.", afirmou.

Escalações:

Escalação do provável SÃO PAULO: Felipe Alves, Diego Costa, Ferraresi (Miranda) e Léo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo; Luciano e Calleri.

Escalação do provável ATLÉTICO-GO: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato e Churín.

Desfalques

São Paulo

não há desfalques confirmados para o confronto.

Atlético-GO

Assim como o Tricolor, o Dragão também não tem desfalques confirmados.

Quando é?

Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil

• Data: quinta-feira, 8 de setembro de 2022

• Horário: 21h30 (de Brasília)

• Local: Morumbi – São Paulo, SP

• Arbitragem: DARIO HERRERA (árbitro), GABRIEL CHADE e FACUNDO RODRIGUEZ (assistentes) e LEODAN GONZALEZ (AVAR)