São Paulo tenta empréstimo de David, do Inter, mas encontra empecilhos

Pedido de Rogério Ceni no Morumbi, atacante de 27 anos tem salário considerado elevado. Diretoria negocia a situação com o Colorado

O São Paulo conversa com o Internacional sobre o empréstimo de David até dezembro de 2023. As tratativas ainda estão longe de um desfecho, mas os paulistas têm confiança de que é possível chegarem a um acordo pelo atacante, como soube a GOAL. Fora dos planos de Mano Menezes, o próprio atleta pensa em deixar o atual clube.

Os gaúchos estão dispostos a liberá-lo no mercado da bola. O atleta de 27 anos quer, inclusive, deixar o Beira-Rio para atuar no Morumbi em 2023. Há algumas pendências financeiras, que podem ser resolvidas nos próximos dias.

O salário de David — R$ 400 mil por mês — é considerado elevado nos bastidores do Morumbi. A diretoria são-paulina gostaria de pagar um valor inferior e negocia a situação com os gaúchos.

O Colorado tenta ainda o pagamento de uma compensação financeira para a saída do atacante por empréstimo. O clube quer receber uma quantia pelas tratativas. O Tricolor paulista, por outro lado, não gostaria de pagar nada pelo acordo.

Contratado por 1,75 milhão de euros, em janeiro deste ano, David tem contrato com o Internacional até 31 de dezembro de 2025. O Colorado quer receber ao menos uma quantia para amortizar o gasto com o atleta.

O atacante nunca rendeu desde a chegada ao Beira-Rio. Ele fez 38 partidas pelo clube nesta temporada, somando 1.924 minutos em campo. No período, fez dois gols e deu duas assistências.

O São Paulo não é o único interessado em contar com David no mercado da bola. O Fortaleza, ex-clube do atleta, também fez contato, mas não avançou nas tratativas. Antes disso, o Coritiba já tinha tentado o negócio, mas descartou avançar por causa dos valores.