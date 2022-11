São Paulo e Coritiba procuram o Inter por David, mas salário é empecilho

Atacante de 27 anos recebe cerca de R$ 400 mil por mês no Beira-Rio. Interessados não querem pagar o valor pelo atleta

São Paulo e Coritiba mostraram interesse na contratação de David, atacante do Internacional. Ambos já fizeram consulta sobre a situação do atacante, como soube a GOAL. Ele não deve ficar no Beira-Rio, conforme adiantado pela reportagem.

Maior contratação do clube na temporada — custou R$ 11 milhões —, o atacante tem contrato no Beira-Rio até dezembro de 2025. O atleta de 27 anos já foi procurado pelo Tricolor paulista a pedido de Rogério Ceni, com quem trabalhou em Cruzeiro e Fortaleza.

O treinador tem interesse na contratação do jogador e fez o pedido à diretoria do São Paulo. O mesmo acontece no Coritiba, que já demonstrou interesse na contratação do atacante. O único empecilho para os dois clubes é o salário de David. O atacante recebe cerca de R$ 400 mil por mês no Beira-Rio.

O São Paulo está disposto a fazer um investimento no atleta, desde que ele reduza a remuneração ou a diretoria do Inter pague parte dos valores ao jogador. A situação ainda não avançou.

David está fora dos planos de Mano Menezes para o ano seguinte. O atacante somou 1.075 minutos em campo dos 4.410 possíveis sob o comando do treinador, contratado em 23 de abril passado.

Neste período, ele foi responsável por duas assistências, em jogos da 11ª e 12ª rodadas do Brasileirão — os duelos aconteceram em 11 e 15 de junho deste ano.