Reserva, David avalia saída do Internacional em 2023

Atacante de 26 anos não tem recebido oportunidades com o técnico Mano Menezes e quer ter mais minutos a partir da próxima temporada

Contratado por R$ 11 milhões em janeiro de 2022, David não rendeu o esperado e pode deixar o Internacional no próximo mercado da bola, como soube a GOAL.

Embora tenha contrato até dezembro de 2025 no Beira-Rio, o atacante de 26 anos está disposto a mudar de ares na próxima temporada. O atleta quer se transferir para um clube em que tenha mais chances.

Até o momento, não há tratativas para que ele deixe o Internacional no mercado da bola — há um consenso de que é necessário aguardar o fim da temporada. Entretanto, o atleta não faz partes dos planos do departamento de futebol para 2023, e o estafe já procura novas oportunidades.

David perdeu espaço ao longo da passagem de Mano Menezes pelo Beira-Rio. Desde 23 de abril passado, quando o técnico estreou pelo clube, o atacante esteve em 24 jogos, somando 1.026 minutos nos 3.150 possíveis com o treinador.

Neste período, ele foi responsável por duas assistências, em jogos da 11ª e 12ª rodadas do Brasileirão — os duelos aconteceram em 11 e 15 de junho deste ano.

David viu as oportunidades pelo Inter reduzirem gradativamente até julho. De 24 de julho em diante, teve apenas três oportunidades, somando 68 minutos. Ele ficou mais de um mês sem jogar, permanecendo apenas entre as opções do técnico no banco de reservas. O maior hiato foi entre 7 de agosto e 19 de setembro, dia em que atuou por 13 minutos contra o Atlético-GO. O atleta voltou a figurar em campo diante do Red Bull Bragantino, em 28 de setembro, mas nem sequer foi relacionado frente ao Santos, no último sábado (1º), no Beira-Rio.

A falta de oportunidades no Colorado é o que faz com que o atleta pense em deixar o clube gaúcho. O jogador quer ter mais minutos em campo a partir da próxima temporada. A forma de negociação nem sequer foi discutida. É possível que ele seja emprestado para recuperar o futebol apresentado nos tempos de Fortaleza e retorne ao Beira-Rio no futuro.