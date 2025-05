São Paulo x Talleres: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Libertadores 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Talleres se enfrentam nesta terça-feira (27), às 19h (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Mirassol no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Classificado para as oitavas de final, o Tricolor lidera o Grupo D com 11 pontos e um aproveitamento de 73%. A equipe está invicta na competição, com três vitórias e dois empates nos cinco jogos disputados.

Enquanto isso, o Talleres já não tem chances de avançar à próxima fase da Libertadores. No entanto, ainda briga por uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. Em terceiro lugar no grupo, o time argentino soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e três derrotas.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz; Pablo Maia, Oscar, Luciano; Cédric Soares, Lucas Ferreira, André Silva.

Talleres: Burral (Herrera); Schott, Portillo, Rodríguez e Navarro; Portilla, Ortegoza, Rick, Botta e Galarza Fonda; Bustos.

Desfalques

São Paulo

Alisson cumprirá suspensão, enquanto Oscar, Lucca, Ruan, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius e Marcos Antônio estão lesionados.

Talleres

Guido Herrera, Benavídez, Gastón e Emanuel Reynoso estão fora.

Quando é?