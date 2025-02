Fase de grupos da Libertadores 2025: tabela de jogos, onde assistir, premiação e mais

Detalhes da primeira fase da competição continental serão definidos em sorteio no dia 17 de março; confira

A 66ª edição da Copa Libertadores da América está às portas, com a definição dos grupos da competição marcada para o dia 17 de março. O torneio, que reúne a elite do futebol sul-americano, já tem seis clubes brasileiros garantidos: o atual campeão Botafogo, além de Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional e Fortaleza. Outros dois, Corinthians e Bahia, ainda disputam as últimas vagas através fase preliminar.

O sorteio será realizado na sede da Conmebol, no Paraguai, e distribuirá as 32 equipes em oito chaves, com os primeiros jogos previstos para o início de abril. Além do título e do prestígio continental, os clubes competem por uma premiação milionária, que ainda será divulgada pela entidade organizadora.