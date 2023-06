São Paulo x Sport ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das oitavas da Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (1), no Morumbi; veja como acompanhar na TV e na internet

Com grande vantagem, o São Paulo recebe o Sport na noite desta quinta-feira (1), no Morumbi, a partir das 19h30(de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video, no streaming.

Após vencer o primeiro duelo por 2 a 0, o São Paulo entra em campo podendo empatar ou perder por até um gol de diferença. O Tricolor vive grande momento na temporada e não perde há 11 jogos, desde quando Dorival Júnior assumiu o controle. Em entrevista coletiva, o comandante enalteceu a torcida são-paulina.

"O que nós temos presenciado é algo que impressiona. Meu quarto jogo no Morumbi e a todo momento vemos resposta do torcedor, é pra ele que estamos tentando fazer nosso melhor. Eles têm nos carregado, feito uma diferença muito grande. A maneira que abraçaram a equipe sabendo das dificuldades que estávamos passando é algo pra enaltecer e elogiar. Com paciência temos levado o time a bons resultados", disse.

Do outro lado, o Sport precisa de um triunfo por três gols de diferença para avançar, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis. O Leão vem de vitória no fim de semana pela Série B. Com problemas físicos, Rafael Thyere e Ewerthon são dúvidas.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o São Paulo venceu 13 vezes, o Sport duas, além de cinco empates.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa (Arboleda) e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo (Michel Araújo); Luciano e Calleri.

Sport: Renan; Eduardo, Chico (Rafael Thyere), Sabino e Felipinho; Pedro Martins, Ronaldo e Jorginho; Fabrício Daniel, Luciano Juba e Vagner Love.

Desfalques

São Paulo

Rodrigo Nestor, Ferraresi, Talles Costa, Moreira, Igor Vinícius, Welington, Galoppo, Jandrei e Erison seguem no departamento médico.

Sport

Fabinho cumpre suspensão.

Quando é?