Como São Paulo vai usar prêmio do Paulista e venda de Helinho para pagar dívidas

Clube conta com dinheiro de negociação com Red Bull Bragantino para repor gasto com empréstimo feito para pagar dívida com Dynamo Kyiv

O São Paulo pegou um empréstimo em banco para pagar os 3 milhões de euros (cerca de R$ 18,3 milhões) da parte final da dívida com Dynamo Kyiv por Tchê Tchê. O valor total do débito com os ucranianos era de R$ 25 milhões. Para cobrir esse gasto, o diretor de futebol Carlos Belmonte disse que o presidente Julio Casares conta com a venda de Helinho ao Red Bull Bragantino.

"É um valor importante. O dinheiro veio de um empréstimo aprovado pelo Conselho Deliberativo. A nossa intenção, é o que o presidente Julio Casares nos disse, o Red Bull Bragantino deve executar a compra do Helinho. E o dinheiro do Helinho seria meio que uma reposição para esse pagamento que fizemos ao Dinamo. Ou seja, o presidente já disse não imagine que vai vir dinheiro do Helinho para gastar em futebol, não, porque esse dinheiro é para repor esse que pegamos emprestado para fazer esse pagamento que era importante", disse Belmonte, em entrevista exclusiva a Goal.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Helinho está emprestado ao Red Bull Bragantino com opção de compra definida. Em outras entrevistas, Belmonte sinalizou que o acordo deve render entre R$ 22 milhões ou R$ 23 milhões. A princípio, a venda seria de 80% dos direitos econômicos, com o São Paulo mantendo 20%. O Red Bull Bragantino tem a prerrogativa de manter o acerto nesses moldes, mas pode haver uma renegociação dos termos, segundo o próprio diretor.

Entre as dívidas do São Paulo, uma delas é com Daniel Alves. O clube deve entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões ao camisa 10, segundo Belmonte, embora ele afirme que os pagamentos de salários em CLT e imagem com o elenco neste ano estejam em dia. O São Paulo, aliás, usará parte da premaição de R$ 3,7 milhões de campeão Paulista para quitar fatias do acordo salarial feito com o grupo no início da pandemia, em 2020.

"Quando falo em dia, claro, às vezes tem um atrasdo de 10 ou 15 dias e o pagamento ocorre, mas basicamente no mesmo mês a CLT sempre no quinto dia util e imagem tentando pagar dentro do mês. Normalmente os atletas recebem a imagem até o dia 10 do mês. Tentamos pagar até o dia 30 daquele mês. Então estamos com isso em dia", disse Belmonte.

(Foto: Getty Images)

"O passivo fizemos um acordo, um plano de pagamento. Aliás, em breve, uma parte dos pagamentos, 40% da premiação do Paulista é para pagaemtno desses passivos. Agora fazemos valor total, chamamos os atletas e definimos onde vamos fazer o pagamento. Estamos calculando que conseguimos ao elenco de três a quatro pagamenots de CLT do acordo firmado na pandemia com essa premiação e mais alguns recursos que temos. Entao é assim que vamos quitando essa dívida. O Daniel está dentro desse pacote como um todo. Claro que a fatia do Daniel é maior, porque a dívida com o Daniel é maior", afirmou o diretor.

Ainda sobre Daniel Alves e incluindo Benítez, Belmonte disse que os dois devem estar à disposição de Crespo para as oitavas de final da Libertadores contra o Racing, no dia 13 de julho. Benítez, com uma lesão muscular, sinalizou ao dirigente que deve começar a treinar com bola em mias dez dias, e o prazo de recuperação de Daniel Alves, cujo problema ocorreu no joelho, é parecido.