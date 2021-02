São Paulo se fecha e evita anúncio de novo treinador antes de jogo contra o Ceará

Clube não quer confirmar novo comandante para evitar clima de fim de temporada antes de encarar os cearenses

O São Paulo considera o título do Campeonato Brasileiro águas passadas, mas não quer correr o risco de ter de disputar uma Pré-Libertadores logo na primeira semana da próxima temporada. Incomodado com a aproximação do Fluminense na classificação, o Tricolor quer o mínimo de distrações possível para o elenco antes do jogo contra o Ceará, às 21h desta quarta-feira, no Morumbi.

Atualmente com 58 pontos, o clube tem um jogo e dois pontos a mais do que o Flu, que conseguiu uma sequência recente de vitórias e praticamente se consolidou no grupo que vai à Libertadores, restando definir se de forma direta ou para o mata-mata inicial.

A possibilidade de derrota frente aos cearenses deixaria o Flu a dois pontos e, no pior dos mundos, recolocaria na briga até o Corinthians, que poderia reduzir uma diferença que já foi de 20 pontos a apenas sete.

Sem jogos há dez dias, o São Paulo fez uma preparação cabisbaixa no começo, devido à demissão do técnico Fernando Diniz, mas bastante intensa desde que a notícia foi assimilada. A qualidade dos treinamentos dados por Vizoli foi elogiada internamente.

Em meio a tudo isso, a diretoria busca um nome que se encaixe no orçamento e seja, quase que obrigatoriamente, estrangeiro. Alguns portugueses foram consultados, mas, conforme apurou a Goal, a diferença na cotação da moeda torna praticamente inviável a chegada de um nome mais conhecido.

Hernán Crespo, dado como certo no Tricolor segundo o diário Olé, ainda precisa definir questões de salário, bônus e exigências na formação do elenco para ser confirmado pela diretoria são-paulina. Nada disso vai acontecer antes desta quarta-feira, porém.

Caso derrote o Ceará e mantenha cinco pontos de vantagem restando quatro jogos, o São Paulo estaria praticamente a duas vitórias da vaga direta na Libertadores, com dois jogos em casa e um fora contra o já rebaixado Botafogo. Neste cenário, o novo técnico vira prioridade 100% também publicamente.