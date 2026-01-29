São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista 2026

São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado (31), às 20h30 (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após estrear no Campeonato Brasileiro com derrota por 4 a 2 para a Chapecoense, o Santos volta suas atenções para o Paulistão em busca de recuperação na temporada. Fora da zona de classificação para as quartas de final, o Peixe ocupa a 11ª colocação, com seis pontos somados até o momento.

Na campanha pelo Campeonato Paulista, a equipe santista venceu o Novorizontino por 2 a 1, mas foi superada pelo Palmeiras por 1 a 0. Além disso, empatou em 1 a 1 com Guarani e Corinthians, e ficou no 0 a 0 diante do RB Bragantino.

Do outro lado, o São Paulo chega embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo na estreia do Brasileirão. No entanto, a situação do Tricolor no Campeonato Paulista inspira preocupação. A equipe ocupa a 14ª posição, com apenas quatro pontos, fruto de uma vitória, um empate e três derrotas.

Santos: Brazão; Igor Viniicus, Frías, Lucas Peres, Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino, Rollheiser, Rony, Barreal e Gabriel Barbosa.

São Paulo: Rafael; Maik, Alan Franco, Arboleda, Sabino, Enzo Días; Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio; Luciano, Calleri.

Desfalques

Santos

Willian Arão e Tiquinho Soares estão fora.

São Paulo

Luan, André Silva e Ryan Francisco estão fora.

Quando é?

Data: sábado, 31 de janeiro de 2026

sábado, 31 de janeiro de 2026 Horário: 20h30 (de Brasília)

20h30 (de Brasília) Local: Estádio MorumBIS - São Paulo, SP

Retrospecto recente

Em 326 confrontos na história, o São Paulo leva vantagem sobre o Santos, com 140 vitórias, contra 110 triunfos do Peixe, além de 76 empates. No último duelo entre as equipes, válido pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2025, o Santos venceu por 1 a 0.

Últimos confrontos diretos

Classificação

