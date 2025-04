São Paulo x Santos: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

San-São será disputado neste domingo (20), no Estádio MorumBIS; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio MorumBIS, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Sul, Sergipe e Tocantins) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Pressionado por resultados, o São Paulo busca sua primeira vitória no Brasileirão para se distanciar da zona de rebaixamento. Com quatro pontos conquistados até aqui, o Tricolor empatou sem gols com Sport e Atlético-MG, além de igualar com o Cruzeiro (1 a 1) e Botafogo (2 a 2).

Do outro lado, o Santos chega embalado após vencer o Atlético-MG por 2 a 0, garantindo sua primeira vitória no Brasileirão. Com quatro pontos somados, o Peixe também acumula derrotas para o Vasco (2 a 1) e Fluminense (1 a 0), além de um empate com o Bahia por 2 a 2.

Ainda sem técnico definido, a equipe será novamente comandada por César Sampaio. Para o clássico San-São, o time não contará com Neymar, que voltou a sentir uma lesão muscular e está fora da partida.

No histórico do confronto, São Paulo e Santos já se enfrentaram 293 vezes, com vantagem tricolor: são 124 vitórias do São Paulo contra 97 do Santos, além de 72 empates. No último duelo, válido pelo Paulistão de 2025, o Peixe levou a melhor e venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Luciano, Wendell, Ferreirinha e André Silva.

Santos: Gabriel Brazão; Léo Godoy, Gil, Zé Ivaldo, Escobar, João Schmidt, Gabriel Bontempo, Thaciano, Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares.

Desfalques

São Paulo

Calleri, Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia estão fora.

Santos

Neymar, Zé Rafael, Soteldo, Aderlan e Souza são desfalques.

Quando é?