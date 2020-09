Após polêmicas, São Paulo descarta negociar Arboleda e quer ‘recuperá-lo’

Zagueiro novamente caiu em desgraça com a torcida por uso de redes sociais, mas clube acredita que mantê-lo será importante para o futuro

Arboleda certamente já viveu melhores momentos no , mas isso não quer dizer que o Tricolor do Morumbi vá se desfazer facilmente do atleta. Presente em polêmicas fora do campo, comportamentais e em relação à torcida, ele é visto como um nome recuperável e de um nível do qual a equipe não pode prescindir em um ano tão complicado.

Há um consenso interno no Morumbi que a aposta de Fernando Diniz por Léo e Diego na zaga foi acertada, principalmente para o modelo proposto de jogo. Com uma sequência de partidas pela frente que inclui rodadas seguidas do Brasileiro, Libertadores e, depois, Copa do , no entanto, o clube tricolor não pretende negociar nomes confiáveis dentro de campo.

Muito criticado por aparecer com uma camisa do Palmeiras nas suas férias, Arboleda viu a diretoria sair em sua defesa na ocasião, mas teve que ouvir que fez uma "burrice". Titular e mantido na equipe, ele vinha em bom momento até que, contra o , passou a ser criticado por erros defensivos.

Seu último jogo como titular foi o empate por 1 a 1 com o , que motivou Diniz a abrir mão dele e de Bruno Alves, dupla que comandou a melhor defesa do Brasileiro do ano passado, para apostar nos dois mais jovens e técnicos Léo e Diego.

Na reserva, Arboleda foi flagrado curtindo uma foto que exaltava o em seu Instagram e depois apareceu dançando em registro de festa, mesmo sendo dúvida por causa de um desconforto muscular.

Mesmo com essas questões, o São Paulo não vê um time capaz de lhe render lucro com a venda do jogador, contratado por cerca de R$ 6,5 milhões em 2017. O contrato longo, até a metade de 2022, também é um fator que torna a recuperação e utilização do atleta o caminho mais amigável para os tricolores.

Após conversas internas e a determinação de que ele segue importante para o elenco, Arboleda seguiu com o elenco e estará à disposição para encarar o Atlético-MG, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte. Bem fisicamente, ele é visto como um nome capaz de retomar a titularidade.