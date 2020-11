Quantas vezes o São Paulo chegou na semifinal da Copa do Brasil?

Classificado para as semifinais da Copa do Brasil 2020, o Tricolor ainda busca a sua primeira na competição nacional

O está nas semifinais da Copa do 2020. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo no jogo de volta das quartas de final, o Tricolor fecha a série com o placar agregado de 5 a 1 sobre o time comandado por Rogério Ceni.

Esta é a quinta vez que o time da capital alcança as semifinais do torneio, que teve sua primeira edição realizada em 1989. Vale notar que o São Paulo ficou de fora das edições de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, quando clubes da Libertadores não participavam da .

Quando o São Paulo chegou às semis da Copa do Brasil?

2000 - São Paulo x Atlético Mineiro

Em 2000 o São Paulo alcançou as semifinais da Copa do Brasil pela primeira vez e eliminou o Atlético Mineiro da competição. O Tricolor de Rogério Ceni, e Raí venceu o jogo de ida por 3 a 0 e empatou a volta por 3 a 3. Na final, o time foi derrotado pelo , com placar agregado de 2 a 1 para os mineiros.

2002 - São Paulo x

Belletti, Emerson e Kaká eram alguns dos nomes do forte elenco de 2002 do São Paulo, que chegou às semis contra o Corinthians e novamente terminou eliminado. O Tricolor até venceu o jogo de volta por 2 a 1, mas os 2 a 0 sofridos na primeira partida selaram o destino do time, que ainda viu o ser campeão ao vencer o .

2012 - São Paulo x

Dez anos se passaram até o São Paulo voltar a uma semifinal de Copa do Brasil, e o adversário da vez foi o Coritiba. Mesmo com a vitória por 1 a 0 no primeiro jogo, o time de Casemiro, Lucas e Luis Fabiano foi derrotado por 2 a 0 na volta, ficando de fora da final. O venceria a edição de 2012.

2015 - São Paulo x

O SanSão de 2015 marca a última vez em que o São Paulo ficou entre os quatro melhores da Copa do Brasil. O time que contava com Alan Kardec, Alexandre Pato e Rogério Ceni em seu último ano como jogador, foi derrotado duas nas duas partidas (ambas por 3 a 1). Na final, o Santos caiu para o Palmeiras.