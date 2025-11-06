+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoSão Paulo
team-logoBragantino
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

São Paulo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (8), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (8), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias e um empate, o São Paulo ocupa a oitava posição, com 45 pontos e está na briga para reduzir a diferença de sete pontos do Bahia, que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores 2026. Em 32 jogos, acumula 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 46%.

Por outro lado, o RB Bragantino encerrou a sequência de quatro derrotas consecutivas ao vencer o Corinthians por 2 a 1 na última rodada. Em 12º lugar, com 39 pontos, o Massa Bruta está a seis pontos do Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento.

São Paulo: Rafael; Ferraresi (Alan Franco), Arboleda, Sabino; Cédric, Luiz Gustavo (Bobadilla), Marcos Antônio, Enzo Díaz; Lucas, Ferreirinha, Luciano.

RB Bragantino: Cleiton; Agustín Santanna (Andrés Hurtado), Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinícius, Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana, Isidro Pitta (Thiago Borbas).

Escalações de São Paulo x Bragantino

São PauloHome team crest

3-5-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestBGT
23
C
Rafael
5
R. Arboleda
35
Sabino
28
A. Franco
7
Lucas
21
D. Bobadilla
16
L. Gustavo
13
E. Diaz
42
M. Gomes
11
Ferreira
10
L. Neves
1
C. Schwengber
32
A. Sant'Anna
12
Vanderlan
4
Alix
14
C
Pedro Henrique
5
Fabinho
6
Gabriel
10
Jhonatan
22
Gustavinho
21
L. Barbosa
9
I. Pitta

4-2-3-1

BGTAway team crest

SAP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Crespo

BGT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • V. Mancini

Desfalques

São Paulo

Leandro, Wendell, Luan, Oscar, Rodriguinho, Calleri e Ryan Francisco estão no departamento médico.

RB Bragantino

Vinicinho, Bruno Gonçalves e Eduardo estão machucados, enquanto Juninho Capixaba e Eduardo Sasha vão cumprir suspensão. 

Quando é?

  • Data: sábado, 8 de novembro de 2025
  • Horário: 21h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/7
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

BGT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 27 vitórias, contra 14 do RB Bragantino, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 2 a 2.

SAP

Outros

BGT

1

3

Empates

1

7

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

0