São Paulo x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (8), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias e um empate, o São Paulo ocupa a oitava posição, com 45 pontos e está na briga para reduzir a diferença de sete pontos do Bahia, que fecha a zona de classificação direta para a Libertadores 2026. Em 32 jogos, acumula 12 vitórias, nove empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 46%.

Por outro lado, o RB Bragantino encerrou a sequência de quatro derrotas consecutivas ao vencer o Corinthians por 2 a 1 na última rodada. Em 12º lugar, com 39 pontos, o Massa Bruta está a seis pontos do Santos, equipe que abre a zona de rebaixamento.

São Paulo: Rafael; Ferraresi (Alan Franco), Arboleda, Sabino; Cédric, Luiz Gustavo (Bobadilla), Marcos Antônio, Enzo Díaz; Lucas, Ferreirinha, Luciano.

RB Bragantino: Cleiton; Agustín Santanna (Andrés Hurtado), Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinícius, Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes, Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Laquintana, Isidro Pitta (Thiago Borbas).

Desfalques

São Paulo

Leandro, Wendell, Luan, Oscar, Rodriguinho, Calleri e Ryan Francisco estão no departamento médico.

RB Bragantino

Vinicinho, Bruno Gonçalves e Eduardo estão machucados, enquanto Juninho Capixaba e Eduardo Sasha vão cumprir suspensão.

Quando é?

Data: sábado, 8 de novembro de 2025

sábado, 8 de novembro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 27 vitórias, contra 14 do RB Bragantino, além de 16 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, as equipes empataram por 2 a 2.

Classificação

