São Paulo: qual a posição na tabela de classificação?

Tricolor tem como um de seus principais objetivos voltar a conquistar um título após longo jejum

Sob o comando de Fernando Diniz, o iniciou o ano de 2020 almejando títulos para encerrar o longo jejum. E apesar da equipe ter iniciado a temporada com muita instabilidade e com o trabalho do técnico questionado, o Tricolor conquistou nos dois últimos jogos, duas importantes vitórias.

Enquanto aguarda o início das oitavas de final da Copa do , o Tricolor se agarra no e na .

Com a paralisação do estadual para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, Fernando Diniz terá um tempo - inderterminado - para manter o futebol da equipe e não deixar a boa sequência cair.

Confira a classificação do São Paulo em 2020:

CAMPEONATO PAULISTA 2020



Foto: Getty Images

A maior chance de título do São Paulo em 2020 é o Campeonato Paulista. Atualmente, a equipe comandada por Fernando Diniz aparece isolada na liderança do Grupo C.

No último ano, o time quase faturou o torneio estadual, mas perdeu a final para o . Depois de empatar o primeiro jogo sem gols, o venceu por 2 a 1 na Arena.

POSIÇÃO EQUIPE PTS J V E D GP GC SG 1º São Paulo 18 10 5 3 2 14 7 +7 2º 16 10 4 4 2 16 10 +6 3º Inter de Limeira 11 10 3 2 5 6 12 -6 4º 10 10 2 4 4 8 13 -5

COPA LIBERTADORES 2020



Foto: Getty Images

Apesar de ter estreado com derrota fora de casa para o Binacional por 2 a 1, o São Paulo buscou a recuperação em casa contra a , quando venceu por 3 a 0, com gols de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes.

No último ano, o Tricolor empatou com o eliminado na segunda fase da Libertadores com sua pior campanha na competição.

POSIÇÃO EQUIPE PTS J V E D GP GC SG 1º 3 2 1 0 1 8 3 +5 2º São Paulo 3 2 1 0 1 4 2 +2 3º LDU 3 2 1 0 1 3 3 0 4º Binacional 3 2 1 0 1 2 9 -7

COPA DO BRASIL 2020



Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

Na , o time de Fernando Diniz vai entrar na fase de oitavas de final, visando o título.

No último ano, o tricolor caiu justamente para o nas oitavas de final, quando foram derrotados por 1 a 0 nos dois jogos disputados.

CAMPEONATO BRASILEIRO 2020



Foto: Getty Images

No Brasileirão 2020, o São Paulo não entra, à princípio, como um dos três ou quatro principais favoritos. A partida de estreia está marcada para o dia 3 de maio, contra o , fora de casa.

Na última temporada, o tricolor encerrou em sexto lugar, com 63 pontos e 55% de aproveitamento na competição.

Há 12 anos o São Paulo não levanta o título do Brasileirão.