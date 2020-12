São Paulo perde para o Corinthians e deixa de igualar maior sequência invicta

Time de Fernando Diniz não conseguiu praticar seu jogo diante de um Timão disciplinado, que teve o fator casa sobressaindo mais uma vez

Na noite desse domingo (13) chegou ao fim a longa sequência invicta do no Brasileirão 2020. O time de Fernando Diniz visitou o Corinthians na Neo Química Arena e perdeu por 1 a 0. Dessa forma, o Tricolor perdeu a invencibilidade de 17 jogos no Brasileirão e ainda manteve o incômodo tabu na casa corintiana. Na próxima quarta-feira, o São Paulo encara o vice-líder .

O São Paulo entrou no campo em Itaquera com um ritmo baixo e viu os donos da casa crescerem no primeiro tempo. Após uma goleada por 4 a 0 sobre um Botafogo fragilizado, o Tricolor encontrou um adversário bastante competitivo e disposto a marcar forte e quebrar a fluidez da equipe são-paulina.

No contra-ataque, Otero chutou forte, cruzado, e marcou o primeiro gol do jogo. Na segunda etapa, o São Paulo até melhorou mas ficou longe das atuações que levaram a equipe à liderança do certame. Para muitos, era a melhor chance que o Tricolor tinha de vencer o Alvinegro na Arena.

Eram 17 jogos de invencibilidade no Brasileirão para o SPFC. A última derrota antes dessa para o tinha sido há mais de três meses, no dia 3 de setembro, para o Atlético-MG, que é o próximo adversário da equipe paulistana.

A maior sequência invicta do São Paulo no Brasileirão foi em 2008, quando o time ficou sem perder por 18 rodadas consecutivas. Em 2020, o time de Diniz chegou perto da marca, mas foi impedido de alcançar o número pelo Corinthians. De qualquer forma, para quem quer enxergar o "copo meio cheio", o 'dinizismo' igualou o Tricolor de 1973, que também ficou 17 jogos sem perder.

A frustração, porém, vem pelo fato de o Tricolor não ter conseguido vencer na casa do Corinthians. Já são 13 jogos entre os dois clubes disputados em Itaquera com 10 vitórias do e três empates.

Mesmo com a derrota, o São Paulo ainda é líder do Brasileirão. O time do Morumbi está a quatro pontos à frente do , mas vê , , e chegando em boa fase e prometendo deixar a reta final do Brasileirão emocionante e disputada como poucas vezes se viu nos últimos anos.