São Paulo perde Luciano, Daniel Alves e Éder lesionados

Atacantes e meia sofrem problemas musculares após empate com Racing e desfalcam equipe de Hernán Crespo

O São Paulo não terá Luciano, Daniel Alves e Éder à disposição. O clube divulgou que o trio sofreu problemas musculares depois do empate sem gols com o Racing, quarta-feira, na Argentina, pela Copa Libertadores. Não há informação do tempo de recuperação.

Luciano sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda. Ele foi substituído no início do segundo tempo com dores musculares e fica fora de combate.

Também substituído com dores na partida, Daniel Alves sofreu um trauma na perna direita e teve detectado um pequeno estiramento na coxa, após realização de exame de imagem. O camisa 10 havia sido poupado do empate por 2 a 2 com o Corinthians, mas sentiu diante do Racing.

Por fim, Éder sofreu um edema na região posterior da coxa direita. Ele terminou o jogo reclamando de dores e teve o problemas diagnosticado após exame de imagem.

Com o trio em tratamento no Reffis, Hernán Crespo iniciou na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para o duelo com o Mirassol, domingo, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O Tricolor está garantido no mata-mata.

Na próxima quarta-feira, o São Paulo vai encarar o Rentistas, no Uruguai, pela Libertadores. Depois, logo na sequência iniciará o confronto de quartas de final com a Ferroviária, em data ainda a ser confirmada.

No ataque, sem Luciano e Éder, Crespo tem como opções Pablo, Galeano, Bruno Rodrigues, Paulinho Bóia e Vitinho - Rojas ficou fora dos últimos jogos com um edema, mas já está de volta aos treinos. Para a vaga de Daniel Alves, se optar por um novo lateral, a opção imediata seria Igor Vinicius, ou até Orejuela, que está clinicamente recuperado de uma lesão no joelho e voltou a treinar - o camisa 20 não está inscrito no Paulistão.