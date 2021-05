Racing x São Paulo ao vivo: siga em tempo real o jogo da 3ª rodada da Libertadores

Desfalques do Racing: Lucas Orbán (suspenso), Tomás Chancalay e Enzo Copetti (lesionados).

Desfalques do São Paulo: O lateral direito Orejuela, que se recupera de entorse no joelho esquerdo, e o atacante Joao Rojas, com um edema na coxa esquerda, são os desfalques do time para a partida.