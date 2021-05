Palmeiras x São Paulo ao vivo: siga em tempo real o 1º jogo da final do Paulistão

O São Paulo é dono da melhor campanha da atual edição do Campeonato Paulista, com dez vitórias, três empates e uma derrota em 14 jogos. A equipe de Crespo fez 36 gols e sofreu 11 na competição. Pablo é o artilheiro do São Paulo no torneio com cinco gols anotados. Gabriel Sara ocupa a segunda colocação nesta lista, com quatro bolas na rede.