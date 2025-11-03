São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das semifinais da Copa do Brasil feminina 2025

O São Paulo recebe o Palmeiras nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pelas semifinais da Copa do Brasil feminina 2025. A partida acontece no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e terá transmissão ao vivo da N Sports, no YouTube, e do SporTV, na TV fechada e pelo streaming, através do Prime Video. (veja a programação completa aqui).

O São Paulo chega às semifinais da Copa do Brasil Feminina depois de eliminar o Vasco, em um jogo que terminou com placar de 3 a 0, na terceira fase; depois, pegou o Flamengo, nas oitavas, e levou a melhor por 1 a 0; por fim, as Soberanas ganharam do Corinthians, por 3 a 1, nas quartas, e avançaram para a primeira semifinal da competição em sua história.

Já o Palmeiras bateu o Avaí/Kindermann na terceira fase por 4 a 0; o América-MG nas oitavas de final por 3 a 0; e o Sport, nas quartas, por 5 a 0. Isso faz da equipe a única que ainda não sofreu um único gol na competição. Esta também é a primeira semifinal do clube na Copa do Brasil feminina.

Prováveis escalações

São Paulo: Carlinha; Isabelle Guimarães, Anny, Kaká, Carol Gil; Maressa, Karla Alves, Camilinha, Giovanna Crivelari, Duda Serrana; Aline Millene. Treinador: Thiago Viana

Palmeiras: Kate Tapia; Rhay Coutinho, Poliana, Paty Maldaner, Fê Palermo; Ingryd Lima, Andressinha, Raíssa Bahia, Brena; Amanda Gutierres e Tainá Maranhão. Técnico: Rosana Augusto

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?