Tricolor e Olympique de Marseille conversam sobre a possibilidade de um empréstimo do atacante argentino que agrada muito ao técnico Hernán Crespo

O São Paulo avançou nas negociações para tentar a contratação do atacante Darío Benedetto, do Olympique de Marseille. A diretoria do clube paulista avaliou como tímida a evolução, um passo à frente em relação aos últimos dias nos quais os valores eram vistos como quase inviáveis.

Nesta semana, o São Paulo considerou que o negócio caminhou, mas ainda longe de estar fechado. A conversa é para uma contratação por empréstimo e com ajuda de investidores (não revelados) na operação para bancar os salários.

Um dos ajustes em andamento é se o Tricolor terá de pagar uma compensação financeira ao Olympique de Marseille pelo empréstimo do atleta de 31 anos ou se haverá uma outra composição, pois os franceses pensam em diminuir gastos com a folha do clube do técnico Jorge Sampaoli. Benedetto foi reserva em dez dos últimos 11 jogos na temporada passada.

O desejo é definir a negociação para ter Benedetto à disposição de Hernán Crespo nas quartas de final da LIbertadores, após a classificação diante do Racing. São permitidas três trocas na lista. O técnico argentino, aliás, gosta muito do nome do atacante ex-Boca Juniors.

Nas últimas semanas, dirigentes do São Paulo e da equipe francesa iniciaram contatos para tratar da possibilidade da negociação. No entanto, o clube brasileiro sempre considerou a transação difícil por causa dos altos valores.

@GoalBR — Marcelo Hazan (@Marcelo_Hazan) July 21, 2021

O atacante de 31 anos tem contrato até metade de 2023 com o Olympique. Mesmo com os obstáculos financeiros, o clube paulista prioriza a contratação de um centroavante, além de também observar zagueiros no mercado da bola.

Além de Benedetto, o São Paulo mantém conversas com o Deportivo Maldonado por Calleri, mas não avançou mais na situação e mantém postura de não fazer loucura financeira. A diretoria são-paulina fez uma segunda proposta ao clube uruguaio para contratar o jogador, mas essa oferta foi recusada. Nesta nova oferta, o time paulista garantia aos uruguaios a maior parte do pagamento independentemente da performance do atleta, embora ainda vinculasse uma parte à rendimento.

Na primeira tentativa, a principal parte do pagamento estava vinculada à performance de Calleri dentro de campo, para comprar fatias dos direitos econômicos de forma parcelada anualmente, de 2022 a 2024. Este modelo não foi aceito pelo Deportivo Maldonado.