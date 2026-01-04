São Paulo x Maruinense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

São Paulo e Maruinense se enfrentam neste domingo (04), às 11h (de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo pela Record News e pela Xsports, na TV aberta e no YouTube. (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Atual campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior e em busca do sexto título da competição, o São Paulo integra o Grupo 19 ao lado de Maruinense, Independente-AP e Real Soccer. Na edição passada, o Tricolor conquistou o troféu ao vencer o Corinthians de virada por 3 a 2 na grande final. Enquanto o São Paulo chega à sua 54ª participação na Copinha, o Maruinense disputará o torneio pela primeira vez.

São Paulo: João Pedro, Igor Felisberto, Isac Silva, Luis Osorio, Nicolas, Pedro Ferreira , Matheus Ferreira, Djhordney, Gustavo Santana, Lucca, Paulo Sérgio.

Maruinense: a atualizar.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Maruinense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 04 de janeiro de 2026

domingo, 04 de janeiro de 2026 Horário: 11h (de Brasília)

11h (de Brasília) Local: Estádio Walter Ribeiro - Sorocaba, SP

