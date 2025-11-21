+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mounique Vilela

São Paulo x Juventude: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globona TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, com empate por 2 a 2 diante do Flamengo e derrotas por 1 a 0 para o RB Bragantino e por 3 a 1 para o Corinthians, o São Paulo volta a campo pressionado por uma vitória para se recuperar na competição. Em nono lugar, com 45 pontos, o Tricolor está a 10 do Botafogo, equipe que fecha a zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Para o confronto, o técnico Crespo trata como dúvida a presença de Rafael Tolói, que sente dores na coxa.

Por outro lado, o Juventude está na zona de rebaixamento, com 33 pontos, quatro a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 34 jogos, o time gaúcho soma nove vitórias, seis empates e 19 derrotas, com aproveitamento de 32% no Brasileirão.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Luiz Gustavo, Bobadilla, Pablo Maia e Patryck; Luciano e Ferreirinha.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Peixoto; Gabriel Taliari e Rafael Bilú.

Escalações de São Paulo x Juventude

São PauloHome team crest

3-4-1-2

Formação

3-4-2-1

Home team crestJUV
23
Rafael
32
N. Ferraresi
35
Sabino
28
A. Franco
11
Ferreira
42
M. Gomes
16
L. Gustavo
21
D. Bobadilla
29
P. Maia
10
L. Neves
14
G. Tapia
21
R. Carneiro
47
Marcos Paulo
3
L. Freitas
34
Rodrigo Sam
22
M. Hermes
16
Jadson
44
Mandaca
95
Caique
19
Bill
32
I. Marques
11
Giovanny

3-4-2-1

JUVAway team crest

SAP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Crespo

JUV
-Escalação

Reservas

Técnico

  • T. Carpini

Desfalques

São Paulo

Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Dinenno, Oscar, Lucas Moura, Arboleda, Enzo Díaz, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan e Wendell estão no departamento médico, enquanto Alisson cumprirá suspensão.

Juventude

Nenê e Alan Ruschel estão suspensos, enquanto Emerson Galego, Gilberto e Natã estão no departamento médico.

Quando é?

  • Data: domingo, 23 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

JUV
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/9
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 12 vitórias, contra sete do Juventude, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 1 a 0.

SAP

Outros

JUV

2

Vitórias

2

Empates

1

4

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

