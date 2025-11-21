São Paulo e Juventude se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globona TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão, com empate por 2 a 2 diante do Flamengo e derrotas por 1 a 0 para o RB Bragantino e por 3 a 1 para o Corinthians, o São Paulo volta a campo pressionado por uma vitória para se recuperar na competição. Em nono lugar, com 45 pontos, o Tricolor está a 10 do Botafogo, equipe que fecha a zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Para o confronto, o técnico Crespo trata como dúvida a presença de Rafael Tolói, que sente dores na coxa.

Por outro lado, o Juventude está na zona de rebaixamento, com 33 pontos, quatro a menos que o Santos, primeira equipe fora do Z-4. Em 34 jogos, o time gaúcho soma nove vitórias, seis empates e 19 derrotas, com aproveitamento de 32% no Brasileirão.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Luiz Gustavo, Bobadilla, Pablo Maia e Patryck; Luciano e Ferreirinha.

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Peixoto; Gabriel Taliari e Rafael Bilú.

Desfalques

São Paulo

Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Dinenno, Oscar, Lucas Moura, Arboleda, Enzo Díaz, Marcos Antônio, Rodriguinho, Luan e Wendell estão no departamento médico, enquanto Alisson cumprirá suspensão.

Juventude

Nenê e Alan Ruschel estão suspensos, enquanto Emerson Galego, Gilberto e Natã estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 23 de novembro de 2025

domingo, 23 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 12 vitórias, contra sete do Juventude, além de 10 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Classificação

