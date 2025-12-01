+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoSão Paulo
team-logoInternacional
Mounique Vilela

São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Oitavo colocado no Brasileirão, o São Paulo precisa torcer para que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil para ter mais uma vaga na Copa Libertadores 2026. Com 48 pontos, o Tricolor busca a recuperação após a dura derrota para o Fluminense por 6 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Crespo terá novamente à disposição Luciano, Ferreirinha e Arboleda.

Por outro lado, o Internacional também vem de uma goleada - 5 a 1 para o Vasco - e entrou na zona de rebaixamento, com 41 pontos. Após o resultado, o técnico Ramón Díaz foi demitido, e o Colorado anunciou a chegada de Abel Braga, mesmo restando apenas duas rodadas. Para atingir os 45 pontos, considerados “essenciais” para a permanência, o time precisa somar uma vitória e um empate, seja contra o São Paulo ou contra o RB Bragantino.

São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco, Ferraresi (Arboleda), Cédric (Maik), Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Patryck, Ferreirinha (Tapia) e Luciano (Rigoni).

Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabei, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Ala Patrick, Vitinho e Borré (Ricardo Mathias).

Brasileirão
São Paulo crest
São Paulo
SAP
Internacional crest
Internacional
INT

Desfalques

São Paulo

Calleri, Wendell, Ryan, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Enzo Díaz, Lucas Moura e Rodriguinho estão machucados.

Internacional

Carbonero cumprirá suspensão, enquanto Anthoni, Ivan, Ronaldo, Gustavo Prado e Lucca Drummond estão lesionados.

Quando é?

  • Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Retrospecto recente

SAP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/13
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 83 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 30 vitórias, contra 28 do Internacional, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 2 a 1.

SAP

Outros

INT

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

