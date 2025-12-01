São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

São Paulo e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).
Notícias e prováveis escalações
Oitavo colocado no Brasileirão, o São Paulo precisa torcer para que Cruzeiro ou Fluminense vençam a Copa do Brasil para ter mais uma vaga na Copa Libertadores 2026. Com 48 pontos, o Tricolor busca a recuperação após a dura derrota para o Fluminense por 6 a 0 na última rodada. Para o confronto, o técnico Crespo terá novamente à disposição Luciano, Ferreirinha e Arboleda.
Por outro lado, o Internacional também vem de uma goleada - 5 a 1 para o Vasco - e entrou na zona de rebaixamento, com 41 pontos. Após o resultado, o técnico Ramón Díaz foi demitido, e o Colorado anunciou a chegada de Abel Braga, mesmo restando apenas duas rodadas. Para atingir os 45 pontos, considerados “essenciais” para a permanência, o time precisa somar uma vitória e um empate, seja contra o São Paulo ou contra o RB Bragantino.
São Paulo: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco, Ferraresi (Arboleda), Cédric (Maik), Marcos Antônio, Pablo Maia, Bobadilla, Patryck, Ferreirinha (Tapia) e Luciano (Rigoni).
Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado, Bernabei, Bruno Gomes, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Ala Patrick, Vitinho e Borré (Ricardo Mathias).
Desfalques
São Paulo
Calleri, Wendell, Ryan, André Silva, Luan, Oscar, Dinenno, Enzo Díaz, Lucas Moura e Rodriguinho estão machucados.
Internacional
Carbonero cumprirá suspensão, enquanto Anthoni, Ivan, Ronaldo, Gustavo Prado e Lucca Drummond estão lesionados.
Quando é?
- Data: quarta-feira, 03 de dezembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro - Santos, SP
Retrospecto recente
Últimos confrontos diretos
Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 83 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 30 vitórias, contra 28 do Internacional, além de 25 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Tricolor venceu por 2 a 1.
Classificação
