São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025

O São Paulo recebe o Grêmio nesta quarta-feira (5), às 15h30 (de Brasília), no segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 de 2025. A partida acontece no Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, e terá transmissão do Sportv (veja a programação completa aqui).

Na primeira fase, o Vasco jogou contra o Operário Atlético e ganhou por 8 a 0. Já o Grêmio recebeu o São José-RS e ganhou nos pênaltis por 5 a 4, com o placar do tempo regulamentar sendo 0 a 0.

No primeiro confronto entre as duas equipes, jogado na Estádio Airton Ferreira da Silva no dia 30 de outubro, os tricolores empataram em 1 a 1 com gols de Vitor Ramon, para o Grêmio, e Nicolas, para o São Paulo.

O São Paulo é tetracampeão da Copa do Brasil sub-20 e busca o bicampeonato na edição atual, já que ganhou o torneio de 2024. O Grêmio, por sua vez, foi vice-campeão em 2023 e busca seu primeiro título da competição.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Isac, Luis Osório e Pedro Bezerra; Nicolas, Lucca e Djhordney; Perivan, Guilherme Reis e Gustavo Santana. Técnico: Allan Barcelos

Grêmio: Ygor; Vitor Ramon, Nathan Borges, Viery e Danilo; Higor, Roger e Rogerio; Jardiel, Riquelme e Ryan. Técnico: Fernando Garcia

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Suspensos: Juan Potes.

Quando é?